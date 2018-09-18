Реальные доходы граждан РФ снизились впервые с начала года

13:30 | 20.09.2018

В прошедшем августе реальные доходы россиян сократились почти на 1% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росстата. Это первое сокращение в годовом выражении с начала года.



Реальные располагаемые денежные доходы — это сумма доходов человека за вычетом всех обязательных платежей, скорректированная на индекс потребительских цен. Это первый случай, когда они оказались ниже, чем в 2017 году. В денежном выражении доходы выросли. Они составили 31 818 рублей на человека, а в августе прошлого года доход был равен 30 972 рублям, отмечает lenta.ru.