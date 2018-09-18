Синдзо Абэ остался лидером правящей партии и премьером Японии

13:26 | 20.09.2018

Синдзо Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии. Таким образом, он сохранил за собой и пост премьер-министра страны, передает «Вести.ру». По данным телеканала NHK, Абэ одержал победу с 553 голосами, что более чем в два раза больше результата его оппонента Сигэру Исибу, который в свою поддержку получил 254 голоса.



Как отмечает life.ru, если Абэ продержится на посту до ноября 2019 года, он станет рекордсменом по времени, проведённому на посту премьер-министра Японии, обогнав Таро Кацура, который занимал пост премьера в начале XX века.