По данным ВЦИОМ, более 60 % россиян ежедневно заходят в интернет

13:21 | 20.09.2018

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) установили, что почти две трети россиян каждый день пользуются интернетом. Данные опроса центра передает РИА «Новости».



«На сегодняшний день доля интернет-пользователей в России довольно высокая — 80 % наших сограждан с той или иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65 % выходят в сеть ежедневно, 14 % — несколько раз в неделю или месяц и 2 % — крайне редко», — говорится в результатах исследования.



Согласно данным ВЦИОМ, 44 % опрошенных используют интернет для работы и учебы, а 42 % опрошенных заходят на ресурсы, где можно найти музыку, книги или кино. При этом, по данным социологов, за последние несколько лет граждане России стали меньше общаться в соцсетях, сообщает РБК.