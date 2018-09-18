Финляндия собирается построить забор на границе с Россией

13:05 | 20.09.2018

Финляндия приняла решение построить на границе с Россией забор, чтобы предотвратить угрозу проникновения на территорию страны африканской чумы свиней (АЧС), передает Yle. Стальная сетка должна стать непреодолимой преградой для диких кабанов, которые могут быть носителями вируса, от которого также страдают домашние свиньи. Заболевание выявлено на российской территории в двухстах километрах от границы, сообщает MK.ru.



В Министерстве сельского и лесного хозяйства Финляндии заявили, что сперва будет проведено исследование о целесообразности строительства ограждения, после чего будет принято окончательное решение.