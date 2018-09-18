Трамп назвал самую большую ошибку властей США в истории страны

12:59 | 20.09.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение американских войск на Ближний Восток под руководством Джорджа Буша стало «худшей ошибкой», которую совершали власти Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью Hill.TV.



«Хотя Обама, возможно, поступил неправильно, когда вывел оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны», — сказал Трамп. По его словам, это решение стоило Вашингтону $7 трлн и миллионов жизней.



США и их союзники вторглись в Ирак в 2003 году. Официальным поводом была названа связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, в частности с запрещенным в России движением «Аль-Каида», напоминает РБК.