По данным ВОЗ, туберкулез является самой опасной инфекцией в мире

12:55 | 20.09.2018

Туберкулёз является самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, опережая СПИД. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Специалисты отмечают, что в 2017 году туберкулезом заразились 10 миллионов человек. Еще для 1,6 миллиона он стал причиной смерти. На статистику не влияют усилия, предпринимаемые во всем мире, по предупреждению распространения болезни.



По данным специалистов, с 2000 года удалось предотвратить около 54 миллионов смертей от этого заболевания, но государства все еще делают недостаточно для борьбы с ним, сообщает lenta.ru.



В также ВОЗ предупредили, что каждый четвёртый житель Земли является потенциальным носителем инфекции, и призвали к незамедлительным действиям по предотвращению заболевания, увеличению финансирования на борьбу с туберкулёзом.