Рост ВВП России в августе замедлился до 1 %

12:35 | 20.09.2018

Рост ВВП в августе в годовом выражении составил 1,0 % — минимальное значение с начала года. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности». Годовые темпы роста экономики в июле составляли 1,8 %, в июне — 1,1 %, в мае — 2,5 %. В целом за январь — август ведомство оценило рост на уровне 1,6 %.



Как отмечает министерство, основной вклад в замедление роста в августе внесло резкое ухудшение годовой динамики сельского хозяйства (минус 10,8 % год к году после слабого роста в июне — июле). «Снижение выпуска сельскохозяйственной продукции в августе было обусловлено негативной динамикой растениеводства из-за снижения урожайности и сокращения посевных площадей ряда культур по сравнению с 2017 годом», — говорится в документе.