Президент Сирии Асад выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ил-20

12:31 | 20.09.2018

Президент Сирии Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели 15 российских солдат и офицеров при крушении самолета Ил-20. По мнению главы САР, причиной трагедии стали «заносчивые действия» ВВС Израиля. Кроме того, Асад надеется, что Россия продолжит помогать Сирии в борьбе с терроризмом, передает gazeta.ru.



Тель-Авив, в свою очередь, направил в РФ делегацию во главе с главкомом ВВС страны, которая представит собственный доклад о трагическом инциденте в небе над Средиземным морем.



Как напоминает РИА «Новости», Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат «Овернь» (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии. По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.