Утвержден график переноса праздников в следующем году

12:26 | 20.09.2018

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году, сообщается на сайте Минтруда.



Такой документ готовится каждый год. Новогодние каникулы в следующем году начнутся 30 декабря и закончатся 8 января. На работу выйдем 9 января. Выходные дни суббота и воскресенье 5 и 6 января будут перенесены на четверг и пятницу 2 и 3 мая. А суббота 23 февраля — на пятницу 10 мая. Таким образом, майские каникулы продлятся девять дней — с 27 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, передает rg.ru.



Ко Дню защитника Отечества россиян ждут два выходных дня, с 23 по 24 февраля. В Международный женский день выходными будут 8, 9 и 10 марта.