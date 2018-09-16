Путин и Асад не контактировали после крушения самолета Ил-20 в Сирии

16:06 | 19.09.2018

Путин не контактировал с главой Сирии Асадом после крушения самолета Ил-20, сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков. На соответствующий вопрос журналистов Песков ответил: «Нет». Имело ли место обсуждение ситуации с Дамаском на каком-либо ином уровне, не сообщается.



Напомним, Ил-20 перестал выходить на связь 17 сентября около 23:00. Как выяснилось, он был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны. В самолёте находилось 15 человек.