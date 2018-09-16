На западе Лондона автомобиль въехал в толпу у мечети

15:56 | 19.09.2018

На западе Лондона автомобиль совершил наезд на пассажиров неподалеку от мусульманского центра, сообщает The Sun со ссылкой на полицию. ЧП произошло в районе Оксгейт-Лейн в 00:30 по местному времени. Травмы получили два человека. Их направили в больницу. Угрозы их жизни нет.



Автомобилист не остановился на месте происшествия, его разыскивают. Однако полиция «не делает поспешных выводов относительно причины столкновения» и пока не связывает инцидент с терроризмом, передает «Росбалт».