Три четверти граждан РФ поддерживают идею запрета смартфонов в школе

15:52 | 19.09.2018

Три четверти россиян (73 %) поддержали идею запрета использования смартфонов и других гаджетов во время занятий в школах. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Большинство респондентов полагают, что такое ограничение заставит детей лучше учиться.



Так, 83 % респондентов уверены, что смартфоны мешают школьникам учиться, а еще 69 % опрошенных считают, что в случае запрета гаджетов в школах дети будут лучше учиться. Кроме того, 69 % опрошенных также высказали мнение, что подобные ограничения должны касаться учеников всех возрастов, сообщает РБК.