В Москве задержали более 100 человек по делу о нелегальных казино

15:47 | 19.09.2018

В Москве задержаны более 100 человек по делу о нелегальных казино. Операцию провели сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД. Раскрыта деятельность одного из крупнейших преступных сообществ с ежемесячным оборотом в сотни миллионов рублей. По данным следствия, с мая 2016 года мошенники под видом букмекерской конторы организовывали азартные игры с использованием оборудования вне игорных зон.



В СК заявили, что пресечена деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков. Утверждается, что преступное сообщество работало под видом букмекерских контор «Гринбет», «Юнионбет» и «Винлайн», сообщает «Эхо Москвы».