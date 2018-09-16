Власти РФ предложили повысить МРОТ с января 2019 года

15:36 | 19.09.2018

Правительство подготовило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 г. на 117 руб. — до 11 280 руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



Последний раз МРОТ повышали в мае до 11 163 рублей в месяц, тогда он сравнялся с прожиточным минимумом. Мера коснулась трех миллионов человек, регионам на ее реализацию выделили дополнительные 20 миллиардов рублей, напоминает РИА «Новости».