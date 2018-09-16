На Украине вступил в силу указ о прекращении договора от 1997 года о дружбе с Россией

15:30 | 19.09.2018

На Украине в официальном издании «Урядовый курьер» опубликовали указ о непролонгации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. После этого документ вступил в силу, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в одностороннем порядке прекратил действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией от 1997 года.