ЦИК рекомендует признать недействительными итоги губернаторских выборов в Приморье

15:25 | 19.09.2018

ЦИК рекомендует признать недействительными итоги губернаторских выборов в Приморском крае. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК России. «На основании целого ряда факторов, которые мы проанализировали, предлагаем рекомендовать избиркому признать выборы в Приморье недействительными», — заявила Памфилова. По ее словам, документы по выборам ЦИК будет рекомендовать передать в правоохранительные органы.



Как напоминает regnum.ru, 16 сентября в Приморье прошёл второй тур выборов губернатора. В нём приняли участие врио главы региона Тарасенко («ЕР») и выдвиженец от КПРФ Ищенко. К утру стало ясно, что победил Ищенко. Однако спустя короткое время, внезапно, победа, с небольшим перевесом около 2 %, отошла к Тарасенко. Коммунисты и их сторонники не согласились с итогами выборов, обвинив штаб Тарасенко в масштабных фальсификациях.