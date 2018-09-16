СМИ опубликовали список погибших при крушении самолета Ил-20 в Сирии

15:16 | 19.09.2018

Телеканал РЕН ТВ представил список военнослужащих, которые погибли при инциденте с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии.



В списке значится 14 имен: Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков. Минобороны пока не сообщало официальные данные о личностях военнослужащих, погибших при крушении самолета.



Как напоминает lenta.ru, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийской системой противовоздушной обороны в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом же регионе расположена российская авиабаза Хмеймим) подверглись атаке четырех израильских истребителей F-16.