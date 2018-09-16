В Японии мужчина зарезал сотрудника правоохранительных органов в полицейском участке

12:13 | 19.09.2018

В японском городе Сендай мужчина с ножом пришел в полицейский участок и убил сотрудника правоохранительных органов. По данным телеканала NHK, злоумышленник зашел в участок и заявил, что у него пропали личные вещи, после чего достал нож и несколько раз ударил офицера полиции. Сообщается, что нападавший был застрелен коллегами пострадавшего. Раненый полицейский позднее скончался в больнице, передает regnum.ru. В настоящее время устанавливается личность нападавшего и его мотивы.