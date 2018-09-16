Президент Польши предложил назвать новую американскую базу в стране «Форт Трамп»

12:08 | 19.09.2018

Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать новую американскую базу, которую США могут открыть на территории страны, «Форт Трамп», передает Associated Press. Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом США.



Сейчас в Польше присутствуют три тысячи американских военных на ротационной основе. За постоянное присутствие военных США Варшава готова заплатить 2 миллиарда долларов, отмечает «Эхо Москвы».