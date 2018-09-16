В России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников и силовиков

12:01 | 19.09.2018

В России к 2024 году создадут беспроводную сеть для общественно значимых объектов и «спецпотребителей» — чиновников и представителей силовых структур, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт программы «Цифровая экономика», который одобрило правительство.



Как пишет газета, затраты на создание такой сети оцениваются в семьдесят три миллиарда рублей. Издание отмечает, что необходимые частоты для ее работы есть только у Теле-2. Представитель компании сообщила, что она планирует участвовать в этом проекте.