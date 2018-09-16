11:49 | 19.09.2018

Папа римский Франциск назвал сексуальность и секс «даром Божьим» и объяснил смысл этих понятий для представителей французской молодежи. Встреча понтифика с молодыми верующими прошла 17 сентября, передает iz.ru.



«Сексуальность, секс — это дар Божий. Никаких табу. Это дар, который даёт Господь. У него есть две цели — любить и порождать жизнь. Это страстная любовь, настоящая любовь всегда такая. Любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведёт тебя к вечной жизни», — заявил он на аудиенции.



Понтифик подчеркнул, что необходимо различать «сексуальность от Бога» и ту, что «оторвана от любви и используется для развлечения», и призвал каждого беречь свою сексуальность. В качестве примера сексуальности, оторванной от любви, папа римский привёл индустрию порнографии.