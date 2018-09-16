Китай уменьшил вложения в госдолг США на 7,7 млрд долларов

11:45 | 19.09.2018

Китайские власти приняли решение уменьшить вложения в госдолг США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.



В июне 2018 года китайские вложения в американские государственные облигации составляли $1,178 трлн, тогда как по итогам июля — $1,171 трлн. Сокращение на $7,7 млрд произошло на фоне первого этапа торговой войны между Китаем и США. В то же время Пекин остается лидером среди держателей американских долговых обязательств, передает РБК.



Следом идет Япония с облигациями на 1,0355 трлн долларов. В последнее время она активно вкладывается в американские бумаги. Замыкает тройку лидеров Ирландия, которая значительно отстает от первых двух государств. В июле она сделала вложений всего на 600 млн долларов, увеличив общий объем таких бумаг до 300 млрд долларов. Россия за последние месяцы весомо сократила инвестиции в госдолг, покинув топ-30 лидеров.