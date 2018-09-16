Министры обороны Северной и Южной Кореи подписали совместное военное соглашение

11:39 | 19.09.2018

Министры обороны Северной и Южной Кореи подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере. Таким стал итог саммита Ким Чен Ына и Мун Чже Ина, передает «Вести.ру».



Документ направлен на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений. Соглашение является частью усилий по обеспечению соглашения прошедшего саммита, цель которого — остановить «все враждебные действия» друг против друга и «ликвидировать опасность войны». Конкретные детали документа пока неизвестны, отмечает РБК.



Нынешний визит южнокорейского президента в Пхеньян — первый за последние 11 лет. Он завершится 20 сентября.