Россия перебросила в Киргизию оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»

11:28 | 19.09.2018

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» перебросили в Киргизию, они выполнят пуски в рамках совместных антитеррористических учений стран СНГ, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Центрального военного округа (ЦВО). В ходе учения ракетчики выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне «Эдельвейс».



Международные маневры с участием стран СНГ пройдут с 24 по 26 сентября. К ним подключится около тысячи российских военных. Ранее в Киргизию из Тувы перебросили батальонно-тактическую группу горной мотострелковой бригады, напоминает lenta.ru.