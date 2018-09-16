Трамп заявил, что США не будут вводить санкции против участвующих в «Северном потоке — 2» компаний

11:23 | 19.09.2018

Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве проекта «Северный поток — 2», заявил во вторник президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости». «Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России», — заявил Трамп перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Polskie Radio.



Дуда, в свою очередь, вновь заявил, что «Северный поток — 2» несет большую угрозу энергетической безопасности Европы, отмечает Reuters.