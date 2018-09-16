Британские СМИ назвали имена пострадавших в ресторане в Солсбери

11:17 | 19.09.2018

В Великобритании назвали имена двоих людей, пострадавших после посещения ресторана в Солсбери. Ими оказались 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро и её муж Алекс Кинг, пишет газета Sun. Оба в минувшие выходные почувствовали недомогание во время ужина в ресторане Prezzo в Солсбери.



Анна Шапиро рассказала изданию, что 12 лет назад получила гражданство Израиля и больше не является гражданкой России, а второй пострадавший, ее муж Алекс Кинг, — подданный Соединенного Королевства.



Как отмечает РБК, инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Пара была госпитализирована с подозрением на отравление из ресторана Prezzo в Солсбери. Полиция оцепила место происшествия и вызвала группу специалистов по химической защите. Впоследствии британские СМИ назвали пострадавших мужчину и женщину «русскими». Мужчина до сих пор находится в больнице, его состояние, по данным Daily Mail, оценивается как критическое, но стабильное.