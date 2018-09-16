11:11 | 19.09.2018

Президент США Дональд Трамп назвал «очень печальным» инцидент с российским самолетом Ил-20, сбитым сирийскими силами ПВО. Об этом он заявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции, передает РБК. Трамп напомнил, что в крушении погибли как минимум 14 российских военнослужащих: «И это очень печальная вещь». При этом президент США назвал ситуацию в Сирии «не очень хорошей».



Напомним, в понедельник Минобороны сообщило о пропаже Ил-20 в районе воздушного пространства над Средиземным морем. Позже стало известно, что самолет был сбит сирийскими ПВО. Российское ведомство обвинило в происшедшем Израиль. В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что ответственность за сбитый самолет лежит на режиме президента Сирии Башара Асада, отмечают «Ведомости».