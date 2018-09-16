Патрушев назвал критической экологическую ситуацию на полигоне отходов «Красный Бор»

17:00 | 18.09.2018

Секретарь Совета безопасности Патрушев потребовал от Минприроды и правительства Санкт-Петербурга незамедлительно улучшить экологическую ситуацию на полигоне отходов «Красный Бор», передает РИА «Новости».



«Критическая экологическая ситуация сложилась на полигоне «Красный Бор», на котором накоплено порядка двух миллионов тонн токсичных промышленных отходов прошлой хозяйственной деятельности», — сказал секретарь Совбеза.



Патрушев также подчеркнул, что вопрос плохой экологической ситуации рассматривался еще на заседании межведомственной комиссии Собвеза по экологии, однако до настоящего момента так и не решен.