Валерий Бганба назначен премьер-министром Абхазии

16:55 | 18.09.2018

Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганбу премьер-министром республики, сообщает агентство «Sputnik Абхазия». «Это человек, которого вы хорошо знаете», — сказал президент, представляя кабинету нового премьера, передает РИА «Новости». Бганба поблагодарил главу государства за оказанное доверие. Он призвал членов правительства работать на благо страны. Бывший глава абхазского правительства Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП 8 сентября.