16:50 | 18.09.2018

Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена мёртвой в своём доме в Абакане. Предварительной причиной гибели 23-летней девушки стал угарный газ. Каратееву без признаков жизни нашли ее друзья.



«Назначена доследственная проверка, проводятся необходимые экспертизы, идет опрос людей», — рассказали РБК в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Хакасии. Там добавили, что пока не могут точно назвать причину смерти девушки.



Диана Каратеева – победитель и призёр всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом член сборной России.