«Игра престолов» получила премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал»

16:44 | 18.09.2018

Телесериал «Игра престолов» стал обладателем премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Об этом было объявлено на 70-й церемонии вручения этой премии, которая состоялась в Лос-Анджелесе в понедельник, 17 сентября. На звание лучшего также претендовали «Американцы», «Корона», «Очень странные дела», «Это мы», «Мир Дикого Запада» и сериал «Рассказ служанки». На счету «Игры престолов» — уже более 130 номинаций и третья победа в категории «Лучший драматический сериал».



Лучшим актером драматического сериала был признан Мэттью Риз за его работу в «Американцах», а лучшей актрисой — Клер Фой за роль в «Короне».