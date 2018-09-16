В Турции автобус попал в ДТП, погибли восемь человек

16:37 | 18.09.2018

Российские граждане не пострадали в крупном ДПТ в турецкой провинции Афьонкарахисар, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.



Как напоминает rg.ru, рйсовый автобус, следовавший из Антальи в Эскишехир, съехал с трассы в провинции Афьонкарахисар и перевернулся. Известно о восьми погибших. 28 человек пострадали, они доставлены в больницы.