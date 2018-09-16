Посла Израиля вызвали в МИД РФ из-за сбитого в Сирии самолета Ил-20

16:31 | 18.09.2018

Посол Израиля в Москве вызван в российский МИД после крушения самолета Ил-20 в Сирии. Об этом сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».



Как напоминает РБК, российский самолет Ил-20, возвращавшийся на авиабазу Хмеймим, был сбит сирийскими ПВО вечером 17 сентября в 35 км от побережья Средиземного моря. Погибли 15 российских военных, которые были на борту.



По словам представителя военного ведомства, израильские самолеты наносили удары в районе города Латакия и преднамеренно создали опасную ситуацию для кораблей и воздушных судов, которые находились в этом районе, сообщает НТВ.