Жители Республики Алтай и Дагестана меньше всех в России платят за услуги ЖКХ

16:25 | 18.09.2018

Услуги ЖКХ дешевле всего обходятся жителям Алтая и Дагестана, больше всего за них платят на Камчатке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В среднем в 2017 году коммунальные услуги обошлись российским семьям в 4,2 тыс. рублей в месяц, передает regnum.ru.



Жители Республики Алтай, Дагестана, Хакасии и Тывы тратят на ЖКХ менее 2,5 тыс. рублей. Вместе с тем среднестатистическая семья на Камчатке тратит на услуги ЖКХ более 10 тыс. рублей в месяц. Более 7 тыс. рублей расходуют на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе, сообщает iz.ru.