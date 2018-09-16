Киевские власти договорились с МВФ о постепенном повышении цен на газ

16:21 | 18.09.2018

Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены газа для населения, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Принципиальная договорённость относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года — есть», — уточнил он.



14 сентября стало известно, что Украина получит финансовую помощь от Евросоюза и МВФ, если Киев выполнит ряд антикоррупционных мер и других реформ в области госуправления, напоминает РБК.