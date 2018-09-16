Медведев призвал не допустить резкого роста цен на бензин

16:17 | 18.09.2018

Медведев заявил, что нельзя допустить повторения весенней ситуации с резким ростом стоимости топлива. «Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран и повторения таких событий допустить нельзя», — цитирует Медведева РИА «Новости».



Если динамика роста цен на бензин станет неконтролируемой, то правительству придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, предупредил Медведев.



Как отмечают «Ведомости», с начала года самая распространенная в России марка бензина Аи-92 подорожала в среднем на 8 %, до 41,66 руб. за литр, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс». Аи-95 — на 7 %, до 44,46 руб., а сильнее всего выросли цены на дизельное топливо — на 14 %, до 44,39 руб.