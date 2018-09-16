16:12 | 18.09.2018

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония инаугурации состоялась в концертном зале «Зарядье». На церемонии инаугурации присутствовали президент РФ Путин, патриарх Кирилл, депутаты Государственной думы и Московской городской думы, члены правительства Москвы и представители федеральных органов власти.



Как напоминает РБК, на прошедших в единый день голосования 9 сентября выборах мэра Москвы победу одержал действующий градоначальник Собянин (70,1%). Второе место занял кандидат от КПРФ Кумин, получивший более 11% голосов избирателей, третье — глава муниципального округа Таганский Свиридов с 7,01% голосов.