Россияне больше читают новости в соцсетях, чем художественную литературу

14:14 | 18.09.2018

Россияне больше читают новости в соцсетях и в СМИ, чем художественную или научную литературу. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Участникам исследования предлагалось выбрать из нескольких вариантов то, что они читали за последнее время. Как оказалось, 39 % респондентов читают новости в соцсетях, а 38 % — в СМИ. Также каждый четвёртый опрошенный просматривал различные блоги и популярные статьи в Интернете, передает life.ru.



При этом 34 % респондентов заявили, что читали художественную литературу. Почти треть опрошенных (30 %) сказали, что читали профессиональную и научную литературу. Отмечается, что каждый четвёртый участник опроса читал блоги и популярные статьи в Интернете.