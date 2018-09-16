В Австрии поезд протаранил автобус, один человек погиб

14:05 | 18.09.2018

В австрийском городе Грац по меньшей мере один человек погиб и 11 пострадали при столкновении поезда с рейсовым автобусом. Об этом сообщили в полиции федеральной земли Штирия.



Согласно сообщению полиции, инцидент произошел около 08.00 (09.00 мск). Поезд и рейсовый автобус столкнулись на железнодорожном переезде на улице Гроттенхофштрасе. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.