В Госдуме снизили штрафы за пропуск депутатами пленарных заседаний

14:01 | 18.09.2018

В Госдуме снизили размер штрафа за пропуск депутатом пленарного заседания без уважительной причины с одной шестой от зарплаты до одной девятой, передает РИА «Новости». «Принимается единогласно постановление. Уважаемые коллеги, крайне важно, чтобы у нас был консенсус по тем решениям, которые касаются каждого из нас», — сказал спикер Госдумы Володин.



Также уточняется процедура регистрации депутатов перед началом пленарных заседаний. Они смогут зарегистрироваться при помощи электронной карточки, путем подачи письменного заявления на имя председательствующего на заседании или заявить о своем присутствии с рабочего места в зале, говорится в документе, сообщает «Росбалт».