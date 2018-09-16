Российский самолет Ил-20 был сбит силами ПВО Сирии

13:30 | 18.09.2018

Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, заявили в Минобороны, передает «РИА Новости». Погибли 15 российских военнослужащих.



«О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолёт в безопасную зону», — говорится в сообщении.



Напомним, Ил-20 перестал выходить на связь в 23:00 17 сентября в 35 км от побережья Сирии. Примерно в то же время был нанесен удар по территории Сирии, который отразили силы ПВО. О том, что они случайно сбили российский самолет, говорили источники CNN и Reuters.