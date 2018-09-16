До 30% россиян могут лишиться работы из-за автоматизации и внедрения роботов

13:21 | 18.09.2018

Развитие технологий, повсеместная автоматизация процессов и внедрение роботов оставит без текущих рабочих мест до 75 млн человек к 2020 году. Такой вывод содержится в докладе «Будущее рабочих мест 2018», выпущенном Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.



При этом новые технологии не создадут дисбаланса на рынке труда и резкого роста безработицы, наоборот, эксперты прогнозируют, что новые технологии создадут около 133 миллионов новых рабочих мест.



Главными новшествами, которые определят экономический ландшафт в ближайшей перспективе, станут высокоскоростной мобильный интернет, повсеместное использование больших данных, искусственный интеллект и облачные технологии, передает Kp.ru.