Гражданам РФ стали чаще отказывать во въезде в Израиль

13:09 | 18.09.2018

Российские дипломаты обеспокоены участившимися случаями отказов соотечественникам во въезде в Израиль и информацией о грубом обращении с ними на границе, передает iz.ru.



Отмечается, что в 2017 году таких случаев было более 1,4 тыс. В то же время издание Haaretz сообщает, что в этом году ситуация еще более осложнилась. Только за первое полугодие 2018 года во въезде в Израиль отказали 2,2 тыс. россиян. При этом иностранцы, которым отказывают во въезде в Израиль, нередко жалуются на то, что перед отправкой на родину их несколько дней держат под стражей.



В посольстве России сказали, что получили письмо от израильской стороны с подробным разъяснением причин отказов. Однако российских дипломатов оно не устроило.