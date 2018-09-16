Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов

13:01 | 18.09.2018

Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Решение вступит в силу 24 сентября и будет действовать до конца года.



«Если Китай примет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере $267 млрд», — сказал Трамп.



Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения очередных пошлин. Эту информацию подтвердил источник издания South China Morning Post.