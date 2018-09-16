Нетрезвый украинец на моторной лодке «Крым» врезался в российский танкер «Механик Погодин»

12:50 | 18.09.2018

Нетрезвый украинец на своей моторной лодке «Крым» врезался в российский танкер «Механик Погодин», который пришвартован в порту Херсона. Об этом сообщает местное издание «Новый день». Отмечается, что 38-летний житель Херсона управлял плавсредством в темноте и не заметил судно. Владелец моторной лодки получил множество травм и был госпитализирован.



Как напоминает rg.ru, «Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа. Причиной стали претензии к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году и входит в санкционные списки Украины.