Во Владивостоке отменили результаты голосования на губернаторских выборах на 13 участках

12:46 | 18.09.2018

Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила итоги выборов губернатора Приморья по 13 участковым комиссиям, сообщили РИА «Новости» во вторник в ТИК. Именно в этом районе сотрудники экстренных служб в сопровождении полиции пытались эвакуировать сотрудников комиссии во время подсчета.



Как напоминает РБК, скандал на выборах в Приморье разгорелся после того, как на финальном этапе подсчета голосов резко сменился лидер. После закрытия избирательных участков и почти всю ночь во время подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Ищенко. Единоросс и врио губернатора Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87 % протоколов: он набирал 50,37 % (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11 % (225,5 тыс. голосов). Однако после подсчета 99 % протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55 %, а у Ищенко оказалось 48,06 %.