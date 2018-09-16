Минобороны сообщило об исчезновении самолета Ил-20 над Средиземным морем

12:39 | 18.09.2018

Российский самолёт Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, вечером 17 сентября пропал над акваторией Средиземного моря. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.



В Минобороны указали, что самолет исчез с экранов радаров около 23:00 мск во время атаки израильских ВВС на сирийские объекты в провинции Латакия, которая произошла вечером в понедельник. Военные сообщили, что в это же время пуски ракет производились и с французского фрегата, который находится в восточной части Средиземного моря, сообщает РБК.



Также в ведомстве сообщили, что поисково-спасательную операцию организовало командование российской авиабазы Хмеймим.