Власти Швейцарии усложнили аккредитацию для российских дипломатов

17:11 | 17.09.2018

Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для дипломатов из России. «МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов. Рассмотрение российских заявок на аккредитацию усилилось», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы швейцарского ведомства Пьерр-Ален Эльтшингер. По его словам, Швейцария делится всей информацией с партнерскими государствами.



Как напоминает russian.rt.com, 14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала сообщение о том, что якобы весной в Нидерландах были арестованы и высланы двое россиян по подозрению в шпионаже. В материале издания говорилось, что эти люди пытались получить данные из швейцарской лаборатории, расположенной около Берна.