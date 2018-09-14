В МИД Венгрии назвали темы переговоров Путина и Орбана

17:07 | 17.09.2018

Президент России Путин и премьер-министр Венгрии Орбан в ходе переговоров 18 сентября в Москве обсудят вопросы экономики и энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.



Как отмечает life.ru, одной из главных тем станет согласование цены на поставки газа в 2020 году. «Мы должны прийти к соглашению по 2020 году. И мы ведём переговоры о том, как укрепить наше экономическое сотрудничество», — пояснил глава венгерского МИД.