На съемках сериала «Смерш» во время репетиции массовой драки умер мужчина

16:38 | 17.09.2018

Пятидесятилетний мужчина умер после удара, полученного во время репетиции массовой драки на съемках сериала «Смерш», возбуждено дело, сообщается на канале СК России в WhatsApp. Предположительно, мужчина получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. В больнице он скончался. В Следственном комитете его имя не назвали.



Сейчас следователи устанавливают личность того, кто нанес удар погибшему. В качестве свидетелей допрашивают членов съемочной группы, среди которых актер Алексей Макаров, добавляет «Интерфакс». Назначена судмедэкспертиза для определения причины смерти пострадавшего.